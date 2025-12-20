ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Захарова към Зеленски: Спри да злоупотребяваш
"Зеленски пред полските медии: "Путиновците са много. Един разговаря с американците, друг произнася речи, трети прави нещо друго", прпомня думите на украинския прездент Захарова и коментира: "Трябваше да довърши: "А четвъртият стои зад гърба му и тихо шепне: "Спри да злоупотребяваш, изборите са пред носа ти, а под него е бяло, бяло...".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4707
|предишна страница [ 1/785 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
09:07 / 20.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:11 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:28 / 19.12.2025
Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро
11:07 / 19.12.2025
Бизнесмен е починал при неясни обстоятелства в Москва
10:30 / 18.12.2025
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в...
22:13 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS