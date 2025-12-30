ИЗПРАТИ НОВИНА
Захарова: Зеленски лъже, а Киев ще отговаря за престъпленията
Автор: Николина Александрова 12:42
©
Володимир Зеленски лъже, киевският режим ще отговаря за свои престъпления. Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с атаката срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин. В своя Telegram канал Захарова обръща внимание на съобщенията в медиите, че "Зеленски е нарекъл лъжа изявлението на Лавров за удара по резиденцията на Путин“.

"Лъжа са изявленията на Зеленски за Буча. Лъжа са изявленията на Зеленски за откраднатите от Русия деца. Лъжа са изявленията на Зеленски за нежеланието на руската страна да води преговори. А думите на Лавров са истина и киевският режим ще отговаря за тези престъпления“, отбелязва дипломатът.


Укрите опожариха Профсъюзния дом в Одеса и загинаха десетки хора/ плюс бременни жени.Укри с фашистки свастики на дрехите си, избиваха деца и жени в Донбас.... "Алеята на ангелите"....На фона на всякакви интерпретации и свободни съчинения, едно вече е ясно. Няма как, дори и мъничка част от Украйна да продължи да съществува в какъвто и да е вариант на западно ориентирана държава. След всичко, което се случи и до където стигна, просто за Русия няма друг вариант и това е пределно ясно и на тези на Запад, които в момента се чудят, как да излязат сухи от блатото, което сами сътвориха... Няма вече връщане назад. Светът ще се промени из основи и глобално. Който не го разбира, просто играе с губещи карти...Слонът се яде на части! Закъде бързате ? Войната може да отчете и 100 години!
+1
 
 
Бившите другари отдолу маи забравяте за геноцира стрещу рускоговорящото население,ограбването и забраната на православната църква.Унищожаването на паметниците на Чаиковски ,Пушкин,Менделеев/Забравяте кои е основателя на Одеса=Екатерина велика,кои е основателя на Харков =Петър 1.Украина е измислена страна ,също като Македония
+1
 
 
Предполагам Зеленски казва че русия нападна Украйна, което си е още една лъжа?? Нали така другарко Шикерова?
-1
 
 
долна руска блядка,колко народ избихте?!?Колко деца отвлякохте?!?Колко села и градове сринахте?!?С кръв ще платите всичко,примитивни животни!
+2
 
 
Когато целият свят те сочи с пръст като Агресор, такива изказвания будят само смях и съжаление!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

