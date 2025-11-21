Влизат в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

© Влизат от днес в сила санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт".



Великобритания изключи от своите санкции още две подразделения на "Лукойл" в България. Лицензът, който позволява операции с въпросните компании до 14 февруари 2026 г., вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. На 14 ноември подобни освобождавания бяха предоставени на "Лукойл България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.



Санкциите според Вашингтон целят да засилят натиска върху Русия във войната. Румен Спецов бе избран за длъжността "особен управител" на "Лукойл" в България, за да се гарантира, че безпроблемната работа на рафинерията ще продължи и след 21 ноември.



"Фокус" припомня, че САЩ предоставиха дерогация на българските дружества, свързани с "Лукойл", която важи до 29 април 2026 година, а преди дни премиерът Росен Желязков подчерта, че през април България може да поиска отново дерогация.