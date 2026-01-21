ИЗПРАТИ НОВИНА
Важни решения, касаещи доставките на основни лекарства в Европа
Автор: Десислава Томева 22:41Коментари (0)183
Европейският парламент прие предложения за подобряване на наличността и доставките на основни лекарства в ЕС.

Докладът, приет с 503 гласа "за", 57 "против" и 108 "въздържал се", има за цел да гарантира високо равнище на защита на общественото здраве на гражданите на ЕС чрез намаляване на зависимостта на ЕС от други държави и повишаване на конкурентоспособността на фармацевтичния сектор.

Стратегически проекти и приоритетно финансиране

Членовете на ЕП подкрепят създаването на "стратегически проекти" в промишлеността, разположени в ЕС, за създаване, модернизиране и подобряване на производствения капацитет. Те искат националните правителства и ЕС да приоритизират финансовата подкрепа за стратегически проекти в настоящия бюджет и в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. Компаниите, които се ползват от публична финансова подкрепа, трябва да изпълняват ясни задължения, включително да дават приоритет на доставките за пазара на ЕС.

Политика за възлагане на обществени поръчки, която подкрепя производството в ЕС

Съгласно техните предложения, възлагащите органи в ЕС ще трябва да прилагат изисквания за възлагане на обществени поръчки, които дават предимство на производителите, произвеждащи значителна част от тези критични лекарства в ЕС.

Докладът подчертава и ползите от доброволните трансгранични обществени поръчки за подобряване на доставките, по-специално на лекарства за редки заболявания, антимикробни средства и други иновативни, скъпоструващи или специализирани лечения. Членовете на ЕП искат да намалят броя на държавите, които могат да участват в съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, до най-малко пет (в сравнение с девет в първоначалното предложение на Комисията).

По-добра координация на националните запаси

За да се предвиди и управлява по-добре недостига на лекарства, членовете на ЕП призовават за създаване на координационен механизъм на ЕС за националните запаси на критични лекарства и запасите за непредвидени ситуации. Те искат също така Комисията да има правомощията да взема решение, като крайна мярка, за преразпределение на лекарства от един национален запас към една или повече други държави, в случаите когато е установен недостиг или прекъсване на доставките.

Докладчикът Томислав Сокол (ЕНП, Хърватия) заяви: "Днес се споразумяхме за ясни приоритети: координация на националните запаси и запасите за непредвидени ситуации, повишаване на конкурентоспособността на фармацевтичната промишленост в ЕС и справяне с недостига на лекарства чрез осигуряване на достъпност и наличност за пациентите в ЕС. Също така установихме ясен и силен принцип за обществените поръчки: цената вече не може да бъде единственият критерий при възлагането на договори за лекарства. Трябва да се вземат предвид сигурността на доставките, устойчивостта на производствените вериги и производственият капацитет в рамките на ЕС. Подходът "Купи европейско" гарантира, че обществените поръчки подкрепят надеждни доставчици, укрепват производството на лекарства в ЕС и допринасят за дългосрочната сигурност на доставките."

Следващи стъпки

Парламентът е готов да започне преговори с правителствата на държавите членки на ЕС относно окончателния вид на закона.

През март 2025 г. Комисията представи предложение за регламент относно критичните лекарства (като антибиотици, инсулин, ваксини и лекарства за хронични заболявания), за да подкрепи тяхната наличност в ЕС. Предложението има за цел също да подобри достъпа до определени лекарства от общ интерес, които се сблъскват с пазарни неуспехи. Над 50 % от съобщените случаи на недостиг на лекарства се дължат на проблеми с производството, включително недостиг на активни вещества.


