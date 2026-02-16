ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Временно спират продажбите на окситоцин у нас
С писмо, постъпило в Министерството на здравеопазването в края на януари тази година, упълномощеният представител за страната "Гедеон Рихтер" АД информира за временно преустановяване на продажбите на лекарствения продукт, считано от 21.01.2026 г. Същевременно с писмо, постъпило в Изпълнителната агенция по лекарствата, компанията е подала уведомление за временно преустановяване на продажбите до месец март 2026 г. Посочената причина е "логистична".
Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването са постъпили официални писма за недостиг на лекарствения продукт от четири лечебни заведения.
С оглед ключовата важност на лекарствения продукт Oxytocin-Richter за акушеро-гинекологичната практика, Министерството на здравеопазването е уведомило в спешен порядък проф. д-р Асен Николов - главен координатор на Експертния съвет по медицинската специалност "Акушерство и гинекология", с цел предприемане на действия по компетентност за осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес.
"Съгласно чл . 266а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна - членка на Европейския съюз , разрешен е за употреба по реда на този закон , но не се разпространява на българския пазар, като за целта се съставя списък по чл . 26ба, ал . 2 от ЗЛПХМ. Чрез този нормативно предвиден механизъм, се дава възможност на лечебните заведение чрез специална поръчка, да осигурят лекарствен продукт, когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната", споделя доц. Кирилов.
Министерство на здравеопазването е предприело спешни действия, като е осигурило възможност за достъп на българските пациенти до лекарствени продукти и принадлежащи към международно непатентно наименование Oxytocin.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Покупката на нова кола е по-изгодна от втора употреба
12:15 / 16.02.2026
Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев...
11:50 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 12...
11:07 / 16.02.2026
София Андреева иска съд за сина си
10:47 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана ...
10:29 / 16.02.2026
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза...
10:32 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS