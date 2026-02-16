Временно спират продажбите на окситоцин у нас

© Временно са преустановени продажбите на окситоцин у нас. Това съобщи министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов, разбра ФОКУС. Медикаментът за предизвикване и стимулиране на маточни контракции може да бъде поръчан от лечебните заведения с недостиг по реда на лекарствата, разрешени за употреба в ЕС, които не се разпространяват в България.



С писмо, постъпило в Министерството на здравеопазването в края на януари тази година, упълномощеният представител за страната "Гедеон Рихтер" АД информира за временно преустановяване на продажбите на лекарствения продукт, считано от 21.01.2026 г. Същевременно с писмо, постъпило в Изпълнителната агенция по лекарствата, компанията е подала уведомление за временно преустановяване на продажбите до месец март 2026 г. Посочената причина е "логистична".



Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването са постъпили официални писма за недостиг на лекарствения продукт от четири лечебни заведения.



С оглед ключовата важност на лекарствения продукт Oxytocin-Richter за акушеро-гинекологичната практика, Министерството на здравеопазването е уведомило в спешен порядък проф. д-р Асен Николов - главен координатор на Експертния съвет по медицинската специалност "Акушерство и гинекология", с цел предприемане на действия по компетентност за осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес.



"Съгласно чл . 266а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна - членка на Европейския съюз , разрешен е за употреба по реда на този закон , но не се разпространява на българския пазар, като за целта се съставя списък по чл . 26ба, ал . 2 от ЗЛПХМ. Чрез този нормативно предвиден механизъм, се дава възможност на лечебните заведение чрез специална поръчка, да осигурят лекарствен продукт, когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната", споделя доц. Кирилов.



Министерство на здравеопазването е предприело спешни действия, като е осигурило възможност за достъп на българските пациенти до лекарствени продукти и принадлежащи към международно непатентно наименование Oxytocin.