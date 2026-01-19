ИЗПРАТИ НОВИНА
Фармацевти: Има риск лекарствата без рецепта да изчезнат от аптеките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06
©
Съществува риск част от лекарствата без рецепта да изчезнат от аптечната мрежа, ако бъдат приети промените в т.нар. закон "Антиспекула". Това предупреждават от Български фармацевтичен съюз, според които новите правила ще принудят аптеките да продават медикаменти на загуба.

Притесненията са свързани с текстове, които предвиждат връщане на цените на лекарствата към нивата им от 2 декември 2024 г. Фармацевтите обясняват, че голяма част от аптеките вече са закупили лекарства без рецепта на по-високи цени и при новите условия ще бъдат принудени да ги продават под себестойност.

По данни на бранша около една трета от медикаментите без рецепта са поскъпнали през последната година с изрично разрешение на държавата чрез Националния съвет по цени и реимбурсация. Става дума за над 500 лекарствени продукта.

"Няма как в днешно време някой да работи на загуба. Ако аптеките бъдат принудени да продават на по-ниски цени от тези, на които са закупили лекарствата, те просто ще спрат да ги отпускат", предупреди председателят на Фармацевтичния съюз Димитър Маринов в ефира на bTV. 

По думите му това ще доведе до спиране на доставки от търговците на едро и до реален недостиг за пациентите. Той подчерта, че всички увеличения на цените са ставали с одобрението на държавата и определи предложените промени като "популистки и неприложими на практика". 

Фармацевтите уточняват, че лекарствата без рецепта обхващат широк спектър – от препарати за настинка и температура до болкоуспокояващи и антипиретици.

Аптекари потвърждават, че вече разполагат със значителни наличности от такива медикаменти. "Ако законът бъде приет, ще бъдем принудени да спрем продажбата им, защото загубите ще са сериозни", каза фармацевтът Стефан Минков.

От Фармацевтичния съюз настояват законопроектът да не бъде приеман на второ четене и подчертават, че при всяка промяна, засягаща лекарства, аптеки и фармацевти, трябва да бъде търсено становището на бранша.

Сред предложенията им е въвеждане на пределни цени не само за пациентите, но и за търговците на едро, така че аптеките да имат икономически стимул да поддържат наличности и пациентите да не останат без достъп до основни медикаменти.


