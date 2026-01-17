Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици

© Със заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов от 24 януари до 24 март 2026 г. се забранява износа на лекарствени продукти от групата на инсулини, аналози, някои антибиотици и други лекарства. Това се прави във връзка с недостига на лекарствени продукти за някои животозастрашаващи заболявания.



Лекарствените продукти са със следните търговски наименования:



- Levemir Penfill solution for injection 100 U/ml - 3 ml, Pack: 10;



- Fiasp solution for injection 100 U/ml – 3 ml, Pack: 10, pre-filled pens;



- Fiasp solution for injection 100 U/ml – 3 ml, Pack: 10, cartridges;



- Insulatard Penfill suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml, Pack: 5;



- Tresiba solution for injection 100 IU/ml – 3 ml, Pack: 5;



- Actrapid Penfill solution for injection 100 IU/ml - 3 ml, Pack: 5;



- Humalog KwikPen Solution for injection, 100 IU/ml - 3 ml, Pack: 10;



- Humalog Solution for injection 100 IU/ml - 3 ml, Pack: 10;



- NovoRapid Penfil solution for injection 100 U/ml - 3 ml, Pack: 10



2. A10BK "Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2" (SGLT-2) – лекарствени продукти с търговски наименования:



- Forxiga Film-coated tablet 10 mg х30;



- Jardiance Film-coated tablet 10 mg х30.



3. A10B – "Понижаващи кръвната захар лекарства с изключение на инсулини“ - лекарствен продукт Ozempic solution for injection (INN Semaglutide).



4. J01 "Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“ – лекарствени продукти от групата с INN: Azithromycin, INN: Clarithromycin и INN: Amoxicillin/clavulanic acid в лекарствени форми "powder for oral suspension" и "granules for oral suspension".



5. A07EC “Аминосалицилова киселина и подобни средства“ – само лекарствени продукти с INN: Mesalazine;



6. M05BX –“Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация“ – лекарствен продукт с търговско наименование Prolia solution for injection 60 mg/1 ml (INN: Denosumab);



7. B03XA “Други антианемични препарати“ - лекарствени продукти със следните търговски наименования:



- Neorecormon solution for injection 2000 IU (6667 IU/ml - 0.3 ml) x 6 pre-filled syringes,



- Neorecormon solution for injection 3000 IU (10000 IU/ml - 0.3 ml) x 6 pre-filled syringes,



- Neorecormon solution for injection 4000 IU (13333 IU/ml - 0.3 ml) x 6 pre-filled syringes.



Налице е затруднение в снабдяването, както на аптеките, така и на пациентите с инсулини и аналози.



Отчетливо се забелязва, че някои инсулини са с нерегулярна доставка/доставка на по-малко количество или забавяне на доставка в 4-9 от всички области в страната или от 14% до 32%. За останалите лекарствени продукти от групата се наблюдават проблеми в някои области.



Сигнали за недостиг/затруднение или отказ по складовете се наблюдава при 29 % от областите в страната за лекарствения продукт Jardiance и съответно 25 % за лекарствения продукт Forxiga. За лекарствените продукти Jardiance 10 mg и Forxiga 10 mg чувствително са се повишили пациентите (броя ЗОЛ), които са на терапия със споменатите продукти. Между октомври 2024 и октомври 2025 г. увеличението на пациентите на терапия (реимбурсирана от НЗОК) с Jardiance 10 mg е почти 1,5 пъти. Увеличението на пациентите на терапия (реимбурсирана от НЗОК) с лекарствения продукт Forxiga 10 mg също е около 1,5 пъти. Поради увеличения брой пациенти на терапия със споменатите лекарствени продукти, очаквано се забелязва чувствително увеличение на потреблението.



Поради тези данни, необходимост от забрана на износа се обуславя само за лекарствените продукти Forxiga film-coated tablet 10 mg (INN Dapagliflozin) и Jardiance film-coated tablet 10 mg (Empagliflozin).



При проверките от страна на Регионалните здравни инспекции е констатирано, че е налице нерегулярност, отказ от склада на търговеца на едро, който го доставя, забавяне в доставките или доставка на по-малко количество за лекарствения продукт с търговско име Ozempic solution for injection (INN Semaglutide).



Поради изложеното, постановяване на забрана за износ се налага и за лекарствения продукт Ozempic.



Констатирана е нерегулярност в доставките, както и отказ от складовете на търговци на едро за лекарствените продукти, съответстващи на международните непатентни наименования (INN): Azithromycin, INN: Clarithromycin и INN: Amoxicillin/clavulanic acid.



През последните месеци в Министерството на здравеопазването постъпват сигнали от граждани относно липса в аптечната мрежа на лекарствени продукти принадлежащи към INN: Mesalazine с търговско име Salofalk.



Най-много сигнали за недостиг се наблюдават за лекарствения продукт с търговско име: Salofalk Gastro-resistant tablet 500 mg – 79% от областите, като за този лекарствен продукт недостиг е докладван в 211 аптеки (над 60% от всички проверени аптеки). От направения анализ може да се заключи, че затруднение в осигуряването с лекарствени продукти с търговско име Salofalk се наблюдава при всички представители. Прави впечатление, че голяма част от съобщенията за недостиг с лекарствените продукти касаят съобщения за отказ за доставка от търговеца на едро до аптеката. От изложеното се налага извод за забрана на посочените в т. 5 лекарствени продукт с INN Mesalazine.



През последните месеци постъпиха писма от граждани и неправителствени организации, с което сигнализират МЗ за затруднение със снабдяването с лекарствения продукт с търговско име Prolia (INN: Denosumab).



От представените от РЗИ данни лекарственият продукт Prolia е с докладван недостиг в 89% от всички области в страната, като общият брой на аптеките, от проверените от РЗИ общо 332 аптеки, е 227 аптеки със затруднения в осигуряването на лекарствения продукт. Данните за броя здравноосигурени лица и отпуснатите по линия на НЗОК опаковки от лекарствения продукт Prolia за периода януари – октомври 2025 г. показват относително стабилен възходящ тренд и при двата показателя. Увеличението в броя на пациентите на терапия е постепенно и последователно, като динамиката на отпуснатите опаковки следва същата тенденция. От представената информация се налага заключението за забрана за износ на посочения лекарствен продукт с търговско наименование Prolia, съответстващо на INN Denosumab.



По отношение на лекарствени продукти със следните търговски наименования: Neorecormon solution for injection 2000 IU (6667 IU/ml - 0.3 ml) x 6 pre-filled syringes,



Neorecormon solution for injection 3000 IU (10000 IU/ml - 0.3 ml) x 6 pre-filled syringes и Neorecormon solution for injection 4000 IU (13333 IU/ml - 0.3 ml) x 6 pre-filled syringes:



Предвид спецификата на продукта и сравнително ограниченото му потребление в страната не би било приложимо изискването на информация от Регионалните здравни инспекции събрана на база, извършени от тях проверки на извадков принцип, каквато практика се използва при изготвянето на анализите за потребление на инсулини и други лекарствени продукти, предвид факта че обикновено този този тип продукти се доставят на пациента след предварителна заявка в аптека. По информация на ИАЛ, горецитираните лекарствени продукти са с временно преустановяване на продажбите до юни 2027г., поради производствени причини, което от своя страна затруднява достъпа пациентите до терапия.



След анализ на справка относно потреблението на лекарствените продукти за периода октомври 2024-октомври 2025г., прави впечатление, че в края на 2024г. потреблението на лекарствения продукт Neorecormon 3000 IU рязко спада, като подобна динамика се наблюдава и за другите два продукта - Neorecormon 2000 IU и Neorecormon 4000 IU, но в по-слаба степен. Подобна съпоставка се наблюдава и при данните за броя здравноосигурени лица на терапия с цитираните лекарствени продукти. Наблюдаваната низходяща тенденция за брой пациенти и съответно реимбурсирани опаковки, би могло да се дължи и на затруднения достъп на пациентите до този лекарствен продукт.