Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и САЩ в Маями

© Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров обяви началото на нов кръг от преговори с представители на САЩ. Преговорите се провеждат в американския град Маями. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Телеграмата на Умеров.



Преговорите за мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна продължават в Съединените щати трети пореден ден, отбелязва секретарят на НСБО.



"Третият ден работа в Съединените щати. Днес, заедно с генерал-лейтенант Андрей Гнатов, ще имаме поредна среща с американската страна. Работим конструктивно и съдържателно. Разчитаме на по-нататъшен напредък и практически резултати“, отбелязва Умеров.



Ден преди това специалният пратеник на руския президент това Кирил Дмитриев пристигна в Съединените щати, за да се срещне със специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър по въпроса за мирния план за Украйна.



Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, всяка среща между Дмитриев и украинските преговарящи е изключена.



По-късно Дмитриев заяви, че преговорният процес в Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна напредва добре.