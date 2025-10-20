Убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в Атина

© 37-годишен мъж е бил намушкан в корема пред нощен клуб в Перистери, Атина, предава Proto Thema.



Полицаите разследват обстоятелствата, при които младият българин е загубил живота си след нанасяне на удар с нож в корема.



Според наличната информация мъжът е имал разговор с неизвестен пред нощния клуб на улица "Ласани“ 6.



Няколко минути по-късно, около 3:30 ч., 37-годишният българин паднал окървавен на улицата, без никой да знае какво са си говорили той и мъжът, заради когото излязъл от нощния клуб.



След като е бил намушкан, мъжът е бил откаран в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от раните си.