Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин

© ТАСС Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че в момента води дълъг разговор с Владимит Путин и ще съобщи за съдържанието му по-късно.



"В момента разговарям с президента Путин. Разговорът продължава, той е дълъг, и аз ще докладвам за съдържанието му, както и президентът Путин, след като приключи. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!"



Разговорът се случва ден преди Тръмп да бъде домакин на президента на Украйна Володимиир Зеленски в Белия дом. Тръмп и Зеленски ще обсъдят възможността Украйна да получи ракети Tomahawk.