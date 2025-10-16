ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
Автор: Николина Александрова 20:43Коментари (0)111
©
Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че е провел дълъг и ползотворен разговор с руския си колега Владимит Путин. Двамата планират да се срещнат отново Будапеща, Унгария.

"Току-що приключих телефонния си разговор с президента на Русия Владимир Путин, който беше много продуктивен", обяви Тръмп.

"Президентът Путин поздрави мен и Съединените щати за великото постижение за мир в Близкия изток, нещо, за което, според него, се мечтае от векове. Аз действително вярвам, че успехът в Близкия изток ще помогне в преговорите ни за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Президентът Путин благодари на първата дама Мелания за ангажираността й с децата".

"Той беше много благодарен и заяви, че това ще продължи. Прекарахме също така много време в разговори за търговията между Русия и Съединените щати, когато войната с Украйна приключи. В края на разговора се споразумяхме, че следващата седмица ще се състои среща на нашите съветници на високо равнище. Първите срещи от страна на Съединените щати ще бъдат ръководени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с други лица, които предстои да бъдат определени".

"Мястото на срещата предстои да бъде определено. След това президентът Путин и аз ще се срещнем на договорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази "неславна“ война между Русия и Украйна. Президентът Зеленски и аз ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други въпроси. Смятам, че с днешния телефонен разговор беше постигнат голям напредък".


Още по темата: общо новини по темата: 4667
16.10.2025 »
12.10.2025 »
07.10.2025 »
04.10.2025 »
30.09.2025 »
28.09.2025 »
предишна страница [ 1/778 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Клиенти в Гърция: Увеличението на цените е огромно! Сиренето е 14...
19:03 / 16.10.2025
Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин
18:53 / 16.10.2025
Фон дер Лайен: Българите трябва да бъдат вписани в Конституцията ...
21:56 / 15.10.2025
Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасил...
13:51 / 15.10.2025
Лекарства за високо кръвно, използвани от милиони, повишават риск...
22:58 / 14.10.2025
Тръмп: Разочарован съм от Путин
22:40 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: