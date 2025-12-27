ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
Коментарът на американският президент е направен в навечерието на неделната среща във Флорида с украинския президент Володимир Зеленски, който се очаква там да представи нов 20-точков план за прекратяване на войната.
Тръмп заяви в ексклузивното интервю за Politico, че се вижда като главен арбитър на бъдещите споразумения. Американският президент обаче изрази скептицизъм относно предложенията на украинския президент.
"Той няма нищо, докато аз не го одобря. Така че ще видим какво има“, заяви Тръмп.
Според изданието концепцията на плана на Киев включва предложение за създаване на демилитаризирана зона. Предложението на украинската страна за демилитаризирана зона предвижда задължително изтегляне на руските войски от определена част от Донецка област. Планът на Зеленски, който украинските власти позиционират като демонстрация на готовност за компромис без отстъпки по отношение на териториалната цялост, все още не е получил публичен отговор от Вашингтон. В същото време Москва не е показала готовност да се съгласи на каквито и да било отстъпки, освен на пълен контрол над региона, което подчертава разликата между позициите на двете страни. Очаква се срещата да бъде посветена и на гаранциите за сигурност от страна на Съединените щати.
Освен въпросите за сигурността, дневният ред на срещата ще включва управлението на Запорожката атомна електроцентрала.
Според Politico обаче, в интервюто президентът на САЩ е проявил безразличие към последната инициатива на Зеленски и не бърза да одобри предложението на украинския президент.
Изданието посочва, че коментарът на американския президент показва доколко съдбата на Украйна зависи от това дали ще бъде възможно да се убеди Тръмп, че страната прави достатъчно отстъпки, за да се сложи край на войната.
В същото време изданието посочи, че Тръмп е по-скоро на страната на Русия, докато Москва почти не се е отдръпнала от максималистичната си позиция и не е реагирала на последните предложения.
В същото време американският президент вярва, че срещата със Зеленски през уикенда ще бъде продуктивна.
"Мисля, че той (Зеленски) ще се оправи. Мисля, че Путин също ще се оправи“, заяви американският президент, добавяйки, че се надява да разговаря и с руския президент "скоро, веднага щом поискам“.
Според изданието САЩ оказват натиск върху Зеленски да се откаже от първоначалните си искания, докато Тръмп често сякаш губи търпение в тези преговори.
Очаква се Зеленски да се срещне с Тръмп във Флорида в неделя и да донесе със себе си нов 20-точков мирен план. На срещата двамата лидери също ще обсъдят бъдещите гаранции за сигурност на САЩ за Украйна.
Politico подчертава, че интервюто на Тръмп е направено ден след като Зеленски разговаря със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър.
Коментари (0)
