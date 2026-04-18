Тежка въоръжена атака разтърси украинската столица този следобед, след като нападател откри огън по случайни минувачи и по-късно взе заложници в супермаркет. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко потвърди, че след часове преговори и специализирана операция стрелецът е бил ликвидиран от силите на реда.

Трагедията е отнела живота на петима души. Президентът Володимир Зеленски изрази своите съболезнования на семействата на жертвите в официалния си профил в социалните мрежи и съобщи, че в момента 10 души са хоспитализирани с различни наранявания, като на всички се оказва необходимата медицинска помощ.

Драмата със заложниците в супермаркета

След като стреля по хора на улицата, нападателят нахлул в местен супермаркет, където барикадирал входовете и взел клиенти и персонал за заложници. Районът веднага е бил отцепен от полиция и спецчасти. Четирима души са били успешно спасени по време на акцията по неутрализирането на стрелеца. Към момента на място продължават да работят екипи на Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Самоличност на нападателя

По непотвърдена информация стрелецът е 58-годишен мъж, роден в Москва, но притежаващ украинско гражданство. Данните сочат, че той е живял в Донецка област, а по-късно се е установил в Голосиевския район на Киев. Мотивите за кървавия акт все още се изясняват в рамките на започналото бързо разследване.