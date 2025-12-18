ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|САЩ и Русия ще проведат нови преговори за мир в Украйна този уикенд
Очаква се американската администрация да представи резултатите от последния кръг от преговорите в Берлин с украинската страна за мирен план на руски представители на срещата и да се опита да убеди руското правителство да се съгласи с преработено предложение за прекратяване на войната.
Според един от източниците се очаква руската делегация да включва Кирил Дмитриев, ръководител на руския суверенен фонд. Американската страна ще бъде представена от специалния пратеник на администрацията на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.
Очаква се украинска делегация, водена от съветника по националната сигурност Рустем Умеров, също да пристигне в Маями по-късно тази седмица за разговори с американската делегация.
В момента няма планове за тристранна среща между американски, украински и руски представители, съобщиха източници от Axios пред Associated Press.
САЩ обявиха, че планират да свикат група военни представители в подкрепа на Украйна в близко бъдеще, за да уточнят техническите подробности относно сигурността и територията. Преговорите между САЩ и Русия в Маями вероятно ще бъдат отделно събитие, смята Politico.
Европейските лидери прекараха голяма част от последните две седмици, опитвайки се да се споразумеят за конкретни гаранции за сигурност за Киев, включително демилитаризирана зона по настоящата фронтова линия и ангажименти за обучение на войски за обучение на украинските сили и наблюдение с миротворчески сили на евентуално прекратяване на огъня.
Един европейски служител, пожелал анонимност, заяви, че коалиционните сили вероятно ще бъдат натоварени със задачата да използват самолети и дронове за наблюдение на фронтовата линия, докато някои войски ще бъдат разположени в Западна Украйна, "за да помогнат за възстановяването на Въоръжените сили на Украйна, а не да служат на фронтовата линия“.
Мирни преговори за Украйна
Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви вчера, че преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна напредват. Според него, те са по-напреднали от всякога от началото на войната.
Междувременно руският президент Владимир Путин обяви, че Русия няма да се откаже от целите си да завземе територия в Украйна и ще я постигне по дипломатически или военен път. Той също така заяви, че Русия има капацитета да увеличи темпото на офанзивата си в ключови райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4706
|предишна страница [ 1/785 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Бизнесмен е починал при неясни обстоятелства в Москва
10:30 / 18.12.2025
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в...
22:13 / 17.12.2025
Предупреждение: Идва нов щам на грипа
20:29 / 17.12.2025
Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енер...
20:30 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:27 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
19:57 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS