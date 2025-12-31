ИЗПРАТИ НОВИНА
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал в атаката срещу резиденцията на Путин
Автор: Елиза Дечева 12:40Коментари (1)932
© МО на Русия
Министерството на отбраната на Руската федерация показа свален украински дрон, участвал в атаката на Киев срещу резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област, пише ТАСС.

"Кадрите, представени от руското Министерство на отбраната, ясно показват свален дрон. Устройството, в резултат на удара на зенитен снаряд в опашната част, остана почти непокътнато, бойната му глава, пълна с фугасни елементи, остана невзривна".

"Свидетелски показания опровергават опитите на западните ресурси и режима в Киев да обвинят липсата на доказателства за нападение от страна на Украйна".

ФОКУС припомня, че в понеделник министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин в Новгородска област. Володимир Зеленски нарече твърденията "типична руска лъжа". 

Много западни медии посочиха, че Русия няма доказателства за извършената атака, но въпреки това международното внимание и натиск се насочиха към Киев. Политически анализатори подчертаха, че тази атака може да обърне хода на мирните преговори, а в същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е разговарял с Путин за нападението. 

"Той заяви, че е бил нападнат. Това не е добре. Това не е добре. Не забравяйте, че аз спрях предаването на Tomahawk. Едно е да си агресивен когато отговаряш на нападение, а друго е да нападаш дома му. Сега не е време за такива действия", обясни Тръмп вчера. 

ФОКУС припомня, че по-рано началникът на зенитните ракетни сили на Руските въздушно-космически сили, генерал-майор Александър Романенков съобщи, че не са били допуснати да се нанесат щети по резиденцията на руския държавен глава. 

В същото време много лидери, близки до руския президент, изразиха загриженост относно атаката навръх празниците.


Колко опита направиха орките да елиминират Зеленски? Помни ли някой? Още в самото начало когато изпратиха злощастно приключилата експедиция на Спецназ към Киев, включително със снайперисти. Истинска или фалшива акция, путин е легитимна цел!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

