Режисьор и съпругата му са намерени мъртви в дома им
Автор: Николина Александрова 08:03
©
Американският режисьор и актьор Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис, съобщава NBC News.

Източник, близък до Райнер, е споделил пред медията, че той и съпругата му, Мишел Сингър Райнер, вероятно са починали от прободни рани.

Разследващите разпитват член на семейството, съобщи пред агенция AP представител на правоохранителните органи.

78-годишен мъж и 68-годишна жена са били открити мъртви в имота, съобщава представител на пожарната служба в Лос Анджелис. Райнер навърши 78 години през март.

Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства на полицията в Лос Анджелис, съобщават от полицията в изявление.

Капитанът на полицията в Лос Анджелис Майк Бланд заявява, че разследват "очевидно убийство".

Според информациите в къщата е имало голямо полицейско присъствие.

Райнер е участвал в "Безсъници в Сиатъл" и "Вълкът от Уолстрийт“ и е режисирал This Is Spinal Tap, "Принцесата булка", "Когато Хари срещна Сали" и "Доблестни мъже".

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че смъртта на Райнер е огромна загуба за града.

"Приносът на Роб Райнер се отразява в цялата американска култура и общество, а той е подобрил живота на безброй хора чрез творчеството си и борбата за социална и икономическа справедливост", заявява тя.

"Като признат актьор, режисьор, продуцент, сценарист и ангажиран политически активист, той винаги е използвал таланта си в служба на другите".


