"Развъдник на ужасите": Труповете на над 250 животни са намерени в мръсно складово помещение в Испания
Автор: Николина Александрова 14:17
©
Испанската полиция е съобщила в събота (11 октомври), че е извършила арест, след като е намерила 250 мъртви животни, предимно кучета, в мръсно складово помещение, което местните медии нарекоха "развъдник на ужасите“, предава CBS News.

Гражданската гвардия заявява, че незаконният обект в северозападната част на селото Месон до Венто е имал "изключително лоши“ хигиенни условия и условия за хуманно отношение към животните, като клетките са били "напълно покрити с екскременти“.

Мъртвите животни, сред които 28 чихуахуа и птици, са били "в различни стадии на разлагане, а някои дори мумифицирани“, се посочва в изявление на службата.

Гражданската гвардия е спасила 171 други животни, включително екзотични и защитени видове птици като ара и какаду, които са били в животозастрашаващо състояние.

Оцелелите се хранели с мъртвите животни поради липсата на храна и вода, съобщават властите.

Полицията публикува снимки на полицаи, които се грижат за спасените животни. Оцелелите животни са "преместени в подходящи центрове за възстановяване и осигуряване на благосъстоянието им“, допълват от полицията.

Управителят на обекта е бил арестуван по обвинения в малтретиране на животни, незаконно притежание на защитени видове и неквалифицирана ветеринарна практика.

Гражданската гвардия също така съобщава, че властите са открили голям запас от професионални ветеринарни лекарства и консумативи, които не са били предписани и в повечето случаи са с изтекъл срок на годност.

През последните месеци испанските власти разкриха мрежи за незаконна търговия с животни. През август двама мъже бяха заловени с над 150 екзотични животни в незаконен магазин за домашни любимци в град Нулес. През април полицаите разкриха онлайн мрежа за търговия с големи котки, включително бели тигри, рисове и пуми, на Балеарските острови.


