ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|"Развъдник на ужасите": Труповете на над 250 животни са намерени в мръсно складово помещение в Испания
Гражданската гвардия заявява, че незаконният обект в северозападната част на селото Месон до Венто е имал "изключително лоши“ хигиенни условия и условия за хуманно отношение към животните, като клетките са били "напълно покрити с екскременти“.
Мъртвите животни, сред които 28 чихуахуа и птици, са били "в различни стадии на разлагане, а някои дори мумифицирани“, се посочва в изявление на службата.
Гражданската гвардия е спасила 171 други животни, включително екзотични и защитени видове птици като ара и какаду, които са били в животозастрашаващо състояние.
Оцелелите се хранели с мъртвите животни поради липсата на храна и вода, съобщават властите.
Полицията публикува снимки на полицаи, които се грижат за спасените животни. Оцелелите животни са "преместени в подходящи центрове за възстановяване и осигуряване на благосъстоянието им“, допълват от полицията.
Управителят на обекта е бил арестуван по обвинения в малтретиране на животни, незаконно притежание на защитени видове и неквалифицирана ветеринарна практика.
Гражданската гвардия също така съобщава, че властите са открили голям запас от професионални ветеринарни лекарства и консумативи, които не са били предписани и в повечето случаи са с изтекъл срок на годност.
През последните месеци испанските власти разкриха мрежи за незаконна търговия с животни. През август двама мъже бяха заловени с над 150 екзотични животни в незаконен магазин за домашни любимци в град Нулес. През април полицаите разкриха онлайн мрежа за търговия с големи котки, включително бели тигри, рисове и пуми, на Балеарските острови.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 436
|предишна страница [ 1/73 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
2500 евро за квадратен метър в Гърция
09:20 / 12.10.2025
Мицкоски иска представители на "македонското малцинство" в българ...
08:10 / 12.10.2025
Стрелба на площад в Германия, има ранени
21:54 / 11.10.2025
Арестуваха българин за убийството на бившата му съпруга в Калифор...
20:29 / 11.10.2025
Експлозия във военен завод в САЩ, има много загинали, някои са в ...
21:25 / 10.10.2025
Ново силно земетресение 7.4 удари Филипините, очаква се разрушите...
08:05 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS