|Престъпна група излъчи на живо убийствата на три жени
Изтезанията бяха излъчени на живо в затворена група в Instagram, предизвиквайки отвращение в страната, която не е свикнала с подобни нива на насилие, напомнящи Мексико или Колумбия.
Жертвите са Бренда дел Кастильо (20 години), Морена Верди (20 години) и Лара Гутиерес (15 години). Те са изчезнали миналата седмца, когато са приели покана да участват в "секс парти" с възнаграждение от 300 долара. Вместо това, те са били държани в плен, малтретирани и след това убити. Телата им са били намерени в найлонови торби, заровени близо до къщата, където са били държани.
Новината предизвика вълна от възмущение. Роднини на жертвите, заедно с феминистки и правозащитни организации, организираха протести в много градове. "Отнеха ми я и искам да платят за това, което направиха“, заяви майката на Бренда дел Кастильо.
Журналисти и експерти смятат, че случаят е знак за ескалация. "Когато наркотрафикантите проявяват такава жестокост, не срещу конкуренти или полицията, а срещу невинни жертви, това означава, че нещо се променя. Това е демонстрация на сила и е изключително тревожно“, подчертава разследващият журналист Херман де лос Сантос.
Активисти и представители на Църквата предупреждават, че престъпността се разпространява в бедните квартали на Буенос Айрес, където бедността и съкращенията на социалните услуги правят младите хора уязвими за вербуване от бандите.
Католическата епархия на Сан Хусто, където са живели жертвите, заявява в съобщение: "Когато държавата отсъства, тя позволява на културата на разрушението и смъртта да се развива безконтролно“.
Местни доброволци, които работят в социални кухни, заявяват, че вече нямат средства да предлагат безопасни места на младите хора. "Без ресурси е невъзможно да се конкурираме с това, което предлагат наркокартелите“, посочва активист, който е пожел да остане анонимен поради опасения за безопасността си.
