Папа Лъв XIV призова за "уважение към мира" по света 

© В навечерието на Рождество Христово папа Лъв XIV апелира за "поне един ден мир“ по целия свят, изразявайки съжалението си, че Русия очевидно е игнорирала този призив. "Сред нещата, които ми причиняват много тъга, е, че Русия очевидно отхвърли искането за прекратяване на огъня“, заяви главата на Римокатолическата църква, предава Vatican News.



Въпреки това, папата отново повтори "призова към всички хора с добра воля – да спазват поне един ден мир на празника на раждането на Спасителя“.



"Може би ще ни послушат и ще има 24 часа - един цял ден мир по целия свят“, заявява папата.



Папата покани всички, особено по време на коледните празници, да "размишляват върху природата на човешкия живот, върху ценността на човешкия живот“.



"Бог стана човек като нас, за да ни покаже какво наистина означава да живееш човешки живот“, заявява папата и посочва, че се моли "уважението към живота да расте отново във всеки момент от човешкото съществуване, от зачеването до естествената смърт“.