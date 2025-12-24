ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Папа Лъв XIV призова за "уважение към мира" по света 
Автор: Николина Александрова 10:51Коментари (0)62
©
В навечерието на Рождество Христово папа Лъв XIV апелира за "поне един ден мир“ по целия свят, изразявайки съжалението си, че Русия очевидно е игнорирала този призив. "Сред нещата, които ми причиняват много тъга, е, че Русия очевидно отхвърли искането за прекратяване на огъня“, заяви главата на Римокатолическата църква, предава Vatican News.

Въпреки това, папата отново повтори "призова към всички хора с добра воля – да спазват поне един ден мир на празника на раждането на Спасителя“.

"Може би ще ни послушат и ще има 24 часа - един цял ден мир по целия свят“, заявява папата.

Папата покани всички, особено по време на коледните празници, да "размишляват върху природата на човешкия живот, върху ценността на човешкия живот“.

"Бог стана човек като нас, за да ни покаже какво наистина означава да живееш човешки живот“, заявява папата и посочва, че се моли "уважението към живота да расте отново във всеки момент от човешкото съществуване, от зачеването до естествената смърт“.


Още по темата: общо новини по темата: 166
24.12.2025 Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
24.12.2025 Митрополит Антоний: Празникът губи смисъла си, ако Христос не е на
трапезата
24.12.2025 Извънредна организация по пътищата днес, очаква се засилен трафик 
24.12.2025 Работното време по празниците на моловете в Пловдив
24.12.2025 Кои са празничните и кои почивни дни по Коледа и Нова година и как се
заплащат
24.12.2025 Празнично работно време на Регионален природонаучен музей – Пловдив
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Намериха мъртъв в хотел трикратен еврошампион
08:22 / 24.12.2025
Юрий Полипсон: България е плацдарм на НАТО за война с Русия
10:31 / 23.12.2025
Създателят на Call of Duty загина при жестока катастрофа
09:01 / 23.12.2025
Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и СА...
18:50 / 21.12.2025
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
12:10 / 21.12.2025
Девет убити и 10 ранени след масова стрелба в Йоханесбург
10:00 / 21.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: