ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Публикуваме останалата част от текста му без редакторска намеса:
"По повод на публикациите, че Общият съд на Европейския съюз "допуснал за разглеждане“ или "приел за допустима“ жалба против актовете на Съвета относно въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г., служба "Преса и информация“ на Съда би желала да направи следните уточнения:
• Жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз с номер T-653/25 (MS и др./Съвет).
• Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи.
• Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата.
Важно е в този смисъл да се уточни, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото.
С уважение,
Служба "Преса и информация“ на Съда на Европейския съюз", обяснява доц. Цеков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1457
|предишна страница [ 1/243 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Апокалиптична картина в Северна Гърция
08:25 / 06.12.2025
Почина световноизвестният архитект Франк Гери
22:20 / 05.12.2025
ФИФА удостои Доналд Тръмп с награда за мир
21:31 / 05.12.2025
Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с...
18:44 / 05.12.2025
Гърците все по-често пазаруват втора ръка, бизнесите търпят тежки...
12:04 / 05.12.2025
Бурята "Байрон" връхлита Гърция
09:22 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS