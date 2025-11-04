ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над Черно море прелетя американски самолет-разузнавач
Самолетът е излетял от британската военновъздушна база Милденхол, прелетял е над Нидерландия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, след което е прелетял над Черно море покрай Крим и се е върнал към базата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4677
|предишна страница [ 1/780 ] следващата страница
