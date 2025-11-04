Над Черно море прелетя американски самолет-разузнавач

© Разузнавателен самолет на ВВС на САЩ Boeing RC-135U Combat Sent се е намирал във въздушното пространство над Черно море. Това се потвърждава от данните на услугата за мониторинг на полети Flightradar24, пише ТАСС.



Самолетът е излетял от британската военновъздушна база Милденхол, прелетял е над Нидерландия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, след което е прелетял над Черно море покрай Крим и се е върнал към базата.