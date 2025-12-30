ЗАРЕЖДАНЕ...
|Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот
В публикация в социалните мрежи той заяви, че с тази атака Зеленски "се опитва да саботира разрешаването на конфликта“.
"Той иска война. Е, сега ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев.
ФОКУС припомня, че Русия твърди, че в нощта на 29 декември Украйна е извършила атака с дронове срещу държавната резиденция на Владимир Путин в Новгородска област.
По думите на руския външен министър Сергей Лавров във връзка с това "преговорната позиция на РФ ще бъде преразгледана, като се има предвид окончателният преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.
Още новини от Международни новини:
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:35 / 29.12.2025
Антъни Джошуа ранен в автомобилна катастрофа, други двама са заги...
16:07 / 29.12.2025
Тръмп след преговорите със Зеленски: Постигнахме голям напредък
08:59 / 29.12.2025
Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил
17:15 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
15:18 / 28.12.2025
Гърция повишава пътните такси
13:39 / 28.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
