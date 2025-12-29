Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин

© В нощта на 29 декември Киев се опита да атакува държавната резиденция на Владимир Путин в Новгородска област с дронове. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС.



Според министъра Украйна е изпратила 91 безпилотни летателни апарата, всички от които са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети. Москва няма да игнорира атаката на Киев, подчерта Лавров.



Той уточни, че целите и времето на ответния удар на Русия вече са определени. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана, като се вземе предвид окончателният преход на режима в Киев към политика на държавен тероризъм, добави външният министър.