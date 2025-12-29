ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
Според министъра Украйна е изпратила 91 безпилотни летателни апарата, всички от които са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети. Москва няма да игнорира атаката на Киев, подчерта Лавров.
Той уточни, че целите и времето на ответния удар на Русия вече са определени. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана, като се вземе предвид окончателният преход на режима в Киев към политика на държавен тероризъм, добави външният министър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4718
|предишна страница [ 1/787 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Антъни Джошуа ранен в автомобилна катастрофа, други двама са заги...
16:07 / 29.12.2025
Тръмп след преговорите със Зеленски: Постигнахме голям напредък
08:59 / 29.12.2025
Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил
17:15 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
15:18 / 28.12.2025
Гърция повишава пътните такси
13:39 / 28.12.2025
Нетаняху отлетя за САЩ
13:40 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS