Има заподозрян за убийството на 37-годишния българина пред нощен клуб в Атина
Автор: Николина Александрова 08:13Коментари (0)352
©
Според полицейски източници, арестът на мъжа, който в понеделник сутринта намушкал в корема и убил 37-годишен българин пред нощен клуб в Перистери, е въпрос на време, предава Proto Thema.

Според същите източници, извършителят е млад грък на възраст под 25 години, който е известен на властите и е работил като "охрана" в същия район.

Според информацията, събрана от полицията, около 15 дни преди убийството е имало сбиване между извършителя и убития българин, както и други лица.

Според същите източници, именно заради този побой младият мъж е чакал 37-годишния мъж, за да си отмъсти в ранните часове на неделя.

Трябва да се отбележи, че и жертвата е имала проблеми със закона в миналото, тъй като е излежала присъда в Лариса, като оттогава е поддържала контакти както с лица от затворите, така и с лица от нощния живот.


