ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Има заподозрян за убийството на 37-годишния българина пред нощен клуб в Атина
Според същите източници, извършителят е млад грък на възраст под 25 години, който е известен на властите и е работил като "охрана" в същия район.
Според информацията, събрана от полицията, около 15 дни преди убийството е имало сбиване между извършителя и убития българин, както и други лица.
Според същите източници, именно заради този побой младият мъж е чакал 37-годишния мъж, за да си отмъсти в ранните часове на неделя.
Трябва да се отбележи, че и жертвата е имала проблеми със закона в миналото, тъй като е излежала присъда в Лариса, като оттогава е поддържала контакти както с лица от затворите, така и с лица от нощния живот.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 444
|предишна страница [ 1/74 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп пак се ''извъртя'' за победителя във войната в Украйна
20:23 / 20.10.2025
ЕС одобри забраната за внос на руски природен газ
14:10 / 20.10.2025
Убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в Атина
09:42 / 20.10.2025
Двама загинали, след като самолет и кола паднаха в морето
09:15 / 20.10.2025
Тиара на императрица Евгения сред откраднатите бижута от Лувъра
20:47 / 19.10.2025
Обир в Лувъра: Крадци с моторни резачки задигнаха бижута от колек...
16:18 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS