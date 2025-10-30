ЗАРЕЖДАНЕ...
|Френският министър на правосъдието посети Саркози в затвора
Дарманен вчера, 29 октомври, е посетил в парижкия затвор "Ла Санте“ Никола Саркози, който се намира там от 21 октомври и излежава наказание по присъда по "либийското“ дело.
Според информация от източници, посещението е било в 19 часа и е продължило около 45 минути. Министърът е бил придружен от началника на затвора. След това Дарманен е разговарял отделно с ръководството на затвора, преди всичко по отношение на безопасността на президента.
Дарманен по-рано публично обеща, че като министър на правосъдието ще следи въпроса с условията на задържане и безопасността на Саркози.
Припомняме, че двама затворници отправиха смъртни заплахи към Никола Саркози.
