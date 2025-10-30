ИЗПРАТИ НОВИНА
Френският министър на правосъдието посети Саркози в затвора
Автор: Николина Александрова 15:44Коментари (0)217
©
Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен посети Никола Саркози, който преди почти 10 дни започна да излежава своята прсъда. За посещението на министъра са научили няколко френски медии, сред които BFMTV.

Дарманен вчера, 29 октомври, е посетил в парижкия затвор "Ла Санте“ Никола Саркози, който се намира там от 21 октомври и излежава наказание по присъда по "либийското“ дело.

Според информация от източници, посещението е било в 19 часа и е продължило около 45 минути. Министърът е бил придружен от началника на затвора. След това Дарманен е разговарял отделно с ръководството на затвора, преди всичко по отношение на безопасността на президента.

Дарманен по-рано публично обеща, че като министър на правосъдието ще следи въпроса с условията на задържане и безопасността на Саркози.

Припомняме, че двама затворници отправиха смъртни заплахи към Никола Саркози.







