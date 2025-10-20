ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама загинали, след като самолет и кола паднаха в морето
Автор: Николина Александрова 09:15
Двама служители на летищната охрана са загинали, след като автомобилът им е бил избутан в морето от товарен самолет на международното летище в Хонконг в ранните часове на понеделник, предава ВВС.

Полет EK9788 на Emirates, собственост на турската карго авиокомпания Air ACT, е кацнал на северната писта на международното летище в Хонконг около 03:50 местно време.

Той се разбива в оградата на летището и се сблъсква с патрулна кола извън пистата, изтласквайки колата в морето. Двамата служители на сигурността в колата, на 30 и 41 години, са загинали при инцидента.

Всички четирима членове на екипажа на борда на самолета са спасени и откарани в болница. Те са в безопасност и на борда не е имало товар, съобщават от Emirates.

Emirates също така съобщават, че самолетът е бил експлоатиран по договор за лизинг с Air ACT – споразумение, при което една авиокомпания предоставя самолета, екипажа и други услуги на друга.

Официални представители на Хонконг заявяват, че времето при инцидента е било добро и са дали на самолета правилни инструкции. Самолетът също не е изпратил никакви сигнали за бедствие преди кацането, твърдят властите.

Разследването продължава и властите заявяват, че не изключват наказателно разследване.



