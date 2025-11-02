ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама души продължават да се борят за живота си след атаката във влак
"На този етап няма нищо, което да подсказва, че това е терористична атака", каза началникът на британската транспортна полиция Джон Лавлес, допълвайки: "Не би било уместно сега да се спекулира и с причината за този инцидент".
Властите са арестували за по-малко от осем минути двама души по подозрение в опит за убийство.
Мъжете са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британски гражданин от карибски произход.
"Фокус" припомня, че снощи във влак са били намушкани около десет човека. Влакът е спрял непланирано в Хънтингдън, Кеймбриджшир, където въоръжени полицаи и служби за спешна помощ се втурнали към перона.
