Доналд Тръмп проведе разговор с Путин
Автор: Борислава Благоева 20:04
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Американският лидер обяви това в Truth Social, предава Sky News.

''Разговорът беше добър и много продуктивен'', отбелязва Тръмп.

Припомняме, че по-късно днес, 20:00 ч. българско време, е планирана срещата между Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски в Мар-а-Лаго, Флорида.


