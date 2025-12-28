Доналд Тръмп проведе разговор с Путин

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Американският лидер обяви това в Truth Social, предава Sky News.



''Разговорът беше добър и много продуктивен'', отбелязва Тръмп.



Припомняме, че по-късно днес, 20:00 ч. българско време, е планирана срещата между Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски в Мар-а-Лаго, Флорида.