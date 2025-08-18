ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българин е в критично състояние след тежката катастрофа в Гърция с трима загинали
Инцидентът е станал около 11:00 часа днес край пункта за събиране на пътни такси "Ясмос".
Гръцкият сайт xronos.gr информира, че пътният инцидент е възникнал между камион и два леки автомобила. В тежкотоварното превозно средство са пътували двама души, като нашият сънародник го е управлявал. В единия лек автомобил са били четирима души - трима от тях са загинали на място. Пътниците на втората кола са с леки наранявания и са били откарани в болница.
По първоначална информация камионът е катастрофирал в двата автомобила, вследствие на което е избухнал пожар. Тримата пътници, загинали в катастрофата, са изгорели в запалилия се автомобил.
Гръцките медии пишат, че пътуващите в двата автомобила са се прибирали от сватба в Еврос. Починалите на място са били емигранти от Албания.
Пътничката в камиона, управляван от нашия сънародник, е без опасност за живота.
