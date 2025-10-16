ИЗПРАТИ НОВИНА
Брижит Бардо е хоспитализирана
Автор: Николина Александрова 21:26
©
Легендата на френското кино и ревностна активистка за правата на животните Брижит Бардо има сериозни здравословни проблеми. До такава степен, че е трябвало да напусне своето убежище в Сен Тропе, за да бъде хоспитализирана в Тулон, пише Nice Matin.

Според информация на вестика, Брижит Бардо пребивава от три седмици в частната болница "Сен Жан“. Там тя е претърпяла "хирургична интервенция във връзка с тежко заболяване“, както също успяхме да разберем.

Състоянието й се оценява като тревожно.

Брижит Бардо трябва да излезе от болницата след няколко дни, но състоянието й остава тревожно.

Брижит Бардо е на 91 години. Истинска легенда на седмото изкуство, символ на своето време, тя има в актива си около 45 филма и над 70 песни в 21-годишната си кариера.

От 1973 г. тя се посвещава на фондацията си за защита правата на животните. През септември стартира мащабна кампания в подкрепа на осиновяването.

Преди няколко седмици тя издаде и книгата си BBcédaire, която наподобява дневник и е написана между 2020 и 2025 г.


