Известният режисьор Георги Торнев прекара великденските празници в уютна домашна обстановка, обграден от семейството си. Въпреки че от няколко години той и съпругата му Мира Добрева живеят разделени, двамата все още не са подали документи за развод и поддържат силна връзка.

Създателят на култови предавания като "Ку-ку“ и "Хъшове“ описва отношенията им като "разделени заедно“. Торнев не скрива, че се чувства най-добре в компанията на децата си – техния общ 15-годишен син Георги-младши и дъщерята на Мира от първия ѝ брак, Лора, към която режисьорът е силно привързан, припомня Plovdiv24.bg.

Спомени от Пловдив и "забранения“ Великден

Роденият в Пловдив режисьор се върна с вълнение към детството си в града под Тепетата. Той си спомня, че в миналото честването на Възкресение Христово е било ограничавано от режима, а посещенията в църква са се следили стриктно. Въпреки това неговото здраво християнско семейство винаги е спазвало канона, макар и в по-затворен кръг.

Сред най-скъпите му спомени е храмът "Света Петка“ в Пловдив, където семейството е ходило на литургии. Торнев разказа и за забавните моменти с баща си, който по време на традиционното борене с яйца използвал дървено яйце, за да "победи“ всички останали, предизвиквайки много смях у дома.

Ритуали и автентичност

58-годишният режисьор сподели и интересни детайли за домашните традиции от миналото. Баба му е обикаляла стаите с кандило за пречистване, а яйцата са се боядисвали по автентичен начин – с листенца от мерудия и детелини, които оставяли красиви отпечатъци върху червената боя.

Пожелание за българския дух

В края на своя разказ Георги Торнев отправи емоционално пожелание към всички българи. Той призова за "възкресение от ниските страсти“ и пошлите мисли, особено по политически теми. Режисьорът пожела на обществото ни да възроди вярата в доброто, а на себе си – да запази позитивната енергия, с която е зареден.