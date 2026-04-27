Един от най-големите гримьори в България, Борислав Соколов, известен в миналото като Мис Бони, направи изненадващи разкрития за пътя си от нощна София до върховете на шоубизнеса. В откровено интервю пред Мариан Станков – Мон Дьо, той сподели, че е "погребал“ образа на Мис Бони – една от първите драг кралици у нас, за да даде път на истинското си аз.

Пътят на Соколов започва в опасния "Триъгълник на смъртта“ – заведенията "Лас Вегас“, "Севастопол“ и "Домби“, където в годините на прехода той оцелява благодарение на професионализма си и "мъжката дума“, информира Plovdiv24.bg. По това време той се крие от семейството си, че танцува, а псевдонимът му се ражда в програма с вариететни артисти.

Гримьорът е категоричен, че днешното поколение живее в "паралелен свят“ от филтри и маски в социалните мрежи, докато за него маската и перуката навремето са били единственият начин да изпита пълна свобода. В професионалната си кариера той е човекът, създал визиите на едни от най-големите фолк звезди, превръщайки "провинциални девойки“ в икони.

Един от най-горчивите моменти в изповедта му е свързан с певеца Азис. Соколов признава, че не би му простил за липсата на признателност.

"Аз пренасях върху него страшно много от моите желания за изработка на корони, на гримове, на тоалети. Подарих му много от моите идеи. Не бих му простил това, че той никога в интервютата си не го призна“, споделя Борислав.

Той добавя с горчивина, че при последната им среща певецът дори не го е поздравил.

Личният живот на Борислав е не по-малко интересен – сватба на 21 години с 10 години по-възрастна жена и решението да спре алкохола заради нея. Днес той описва любовния си живот като "шопска салата“ – странна и тръпчива смес, в която всяка съставка е от значение за крайния вкус. На 50-годишна възраст Соколов заявява, че вече няма търпимост към посредствеността и не се вълнува от лайкове, а за него етиката остава над всичко.