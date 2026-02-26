Мел Гибсън отново е необвързан и е готов за нови запознанства, но според публикацията кандидатките трябва да отговарят на високи изисквания. 70-годишният актьор все още преживява раздялата си с дългогодишната си приятелка Розалинд Рос, но вече се оглежда за значително по-млада жена, с която да има още едно дете."Раздялата с Розалинд не беше нещо, което Мел искаше", твърди източник. "Той се бореше упорито връзката да проработи, но не очаквайте да се застоява. Вече е започнал да търси нова дама. Мел не е от мъжете, които се отказват от жените. Казва, че това, че е станал на 70, не е забавило нито една част от него."Звездата от "Смело сърце" вече има девет деца от три различни партньорки. Гибсън има седем деца, които днес са на възраст между 45 и 26 години, от 29-годишния си брак с Робин Мур, преди тя да подаде молба за развод през 2009 г. След раздялата с Мур той започва връзка с руската авторка на песни и пианистка Оксана Григориева, а през 2009 г. двамата посрещат дъщеря си Лусия. След продължителна битка за попечителство Гибсън започва връзка със сценаристката Рос през 2014 г. Три години по-късно те стават родители на момченце на име Ларс.През септември 2024 г. двете най-малки деца на Гибсън, Лусия и Ларс, го придружиха на червения килим за премиерата на филма му "Monster Summer". След поредица от скандали, които попадат в заглавията, в средата на 2000-те години Гибсън е поставен в черен списък в Холивуд заради хомофобски и антисемитски изказвания. Той успява да се върне в светлината на прожекторите, когато епичният му биографичен военен филм "Hacksaw Ridge" печели два "Оскара" през 2017 г. Сега, според източник, той се надява да последва примера на баща си, Хътън Гибсън.По думите на източника: "Бащата на Мел живя над 100 години, а Мел смята да направи същото, затова чувства, че няма причина да не срещне нов човек. Няма да търси в своята възрастова група. Мел говори за това, че иска още едно дете, така че търси жена на около 30 и няколко, която е готова да поеме този път с него."