За футболната икона Кристиано Роналдо и неговата половинка Джорджина Родригес изминалата седмица бе изпълнена с полярни емоции. Семейството отпразнува четвъртия рожден ден на най-малката си дъщеря – Бела Есмералда, но празникът бе и повод за тиха скръб по нейния брат близнак Ейнджъл, който почина при раждането през 2022 г.

Роналдо сподели емоционални кадри от цветното тържество, доказвайки, че зад блясъка на славата стоят същите човешки изпитания, през които преминава всеки от нас.

"Татко те обича много“

Кристиано нарече малката Бела своя "принцеса“ в трогателен пост в социалните мрежи. Към пожеланията за щастие той добави хаштага #AngelyBella, с който за пореден път напомни, че Ейнджъл остава неразделна част от тяхното семейство. "Татко те обича много!“, написа легендарният номер 7, подчертавайки колко много светлина е донесла Бела в живота им през тези четири години.

Голямото семейство на Кристиано

Двойката продължава да демонстрира изключителна сплотеност в отглеждането на петте си деца: Кристиано-младши (15 г.), близнаците Ева Мария и Матео (8 г.), Алана (8 г.), Бела Есмералда (4 г.)

Сватба в Мадейра: Над 5 века история

Освен семейните празници, феновете тръпнат в очакване на "сватбата на десетилетието“. След като през август 2025 г. Роналдо най-сетне предложи брак на Джорджина с пръстен за 5 милиона долара, двамата вече избраха и локацията. Венчавката ще се състои в старинна катедрала с над 500-годишна история на родния остров на футболиста – Мадейра.