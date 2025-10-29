ЗАРЕЖДАНЕ...
|Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
След дълго отсъствие от музикалната сцена, през което живееше извън страната, певицата се връща с песен в класическия си попфолк стил, но с модерно звучене и актуални ритми.
Мая е известна с емоционалните си вокали и хитовете, които я утвърдиха в жанра. Новият ѝ сингъл се очаква да бъде или романтична песен, или забавен купонен хит, като запазва характерната ѝ мелодичност и текстова дълбочина.
Кариерата ѝ започва през 1996 г., когато подписва договор с музикалната компания Пайнер. Първата ѝ записана песен е кавър на култовата попфолк песен "Радка-пиратка“, който се превръща в първия ѝ хит.
През 1994 г. тя се запознава с творческата си половинка Магапаса. Двамата живеят заедно 12 години и създават десетки хитове. Заедно имат издадени седем албума, а Мая има и един самостоятелен албум. След края на музикалната си кариера заминава да живее в Лас Вегас, САЩ.
