Модерните пуловери, които ще носим тази зима

Есента е време за топли одеяла, уют и пуловери! След месеци на тениски и кроп топове, отново е време да се сгушим в уютните зимни дрехи. А тази есен те ще са по-впечатляващи от всякога! Едро плетиво, фино плетиво, овърсайз модели или поло яка – всичко е позволено, особено когато се комбинира със стил. Независимо дали ще изберете кашмир, комбиниран с кожен бомбър за ежендевието или скулптурен плетен сет за парти визия, пуловерите са не само удобни и топли, но и истински моден феномен! Вижте нашата селекция от актуални уютни плетива, които да изберете за предстоящия моден сезон.



Плетени пуловери с поло яка: Елегантност без усилие



Пуловер с поло яка е запазена марка за мъжкия пол. Перфектната небрежна визия за офиса или за среща с приятели – плетен поло пуловер и мъжки дънки. Изненадата: тази класика ще украсява и женските визии тази зима. Препи стилът е на мода от миналата година и наред с класическите бомбър якета и бейзболни шапки, поло яката е задължителна. Свикнали сме да я виждаме върху тениски, но тази зима ще я носим върху шикозни пуловери в деликатни или неутрални нюанси като светлосиньо, лилаво, бежово и кафяво. Актуалните модели се предлагат както в оувърсайз, така и в прилепнали варианти. Добрата новина – поло пуловерите са универсални за комбиниране във всеки стил. Носете тънък поло пуловер под костюм за изчистена линия през деня, а вечер го комбинирайте с миди пола и кожени ботуши.



Плетива с настроение: Пуловери в ярки цветове



В допълнение към класическите цветове за есента - сиво, бежово и кафяво, предстоящият моден сезон ще донесе и малко цвят! В момента виждаме все повече пуловери в ярки нюанси – модерно червено, ярко зелено или бледо розово. Цветовете внасят настроение в мрачните дни и поставят акцент в облеклото – независимо дали се носят с дънки или върху рокля. Кройките са склонни да бъдат минималистични, тъй като цветът вече ги поставя в светлината на прожекторите. Мъжете също могат да се възползват от тази тенденция, но ако ще носите цветни пуловери, изберете тъмен цвят за зимното яке.



Пухкавият мохер: Мекият уют, който влиза във всеки гардероб



Когато температурите паднат, всички търсим онова екстра меко усещане – сега е точното време за топъл, пухен, мохерен пуловер. И тази есен той превзема не само социалните мрежи и магазините, но и всеки дамски гардероб. Най-често се появява в изчистен силует с обло или остро деколте, така че получавате два тренда в едно: минимализъм плюс текстура с характер. За да добавите още женствен акцент към визията, изберете модел в розово или винено червено.



Голф пуловери: Класика с характер



Не е нужно да играете голф, за да носите актуален голф пуловер. Този тип плетиво с ромбовиден десен празнува своето завръщане този сезон и впечатлява с онова смело преплитане на ретро и елегантност.



Тайната на комбиниране е в баланса: кройката остава класическа – права, понякога с леко вталяване, а десенът създава ритъм и дълбочина. Носи се върху бяла риза с яка, с вълнена пола или прави панталони, а при мъжете – с дънки или вълнен панталон в неутрален тон, пише iwoman.bg. Цветовете са меки, но изразителни – сиво, бежово, тъмносиньо, бордо, маслинено зелено.



За модерно усещане можете да комбинирате голф пуловер с кожени панталони или дънки с прав силует, а отгоре – палто от изкуствен косъм или вълнен тренч. Косата? Най-добре в нисък кок или стегната опашка – прическа, която допълва идеално подредената естетика на този стил. Това е и една от най-модерните прически за предстоящия сезон.



Независимо кой модел ще изберете, оставете плетивото да работи за вас — топло, стилно и с характер. Добре подбраният пуловер може да бъде по-елегантен от сако, по-небрежен от тренч и по-гъвкав и универсален от всяка риза. С малко усилие и много уют пуловерите ще се превърнат в любимата ви дреха този сезон.