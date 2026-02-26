ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Цънцарова се завръща
Припомняме, че тя прекъсна взаимоотношенията си с телевизия bTV след скандал заради начина ѝ на водене.
Кадрите са заснети в университетска зала, а на заден план се вижда дъска и катедра. Доста развълнувано тя благодари за подкрепата на присъстващите:
"В момента, в който беше решено да ме няма, вие ми показвате, че има смисъл да ме има. Най-смислените репортажи, най-силните разследвания, ключови интервюта и въпроси предстоят в "Извън ефир", споделя тя.
Оказва се, че Цънцарова започва преподавателска дейност в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Ето какво официално споделиха оттам:
Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса "Политическа журналистика“. За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси.
Първата лекция предизвика изключителен интерес сред студентите и се превърна в разговор, който надхвърли рамките на стандартното лекционно време.
Вярваме, че "Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти.
Под информацията за новото амплоа продуцентът, който напусна bTV заради несъгласие с политиката в "Преди обед" Георги Тошев написа: "Браво! Силен отбор!"
