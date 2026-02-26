ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мария Цънцарова се завръща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:40Коментари (0)1896
©
Журналистката Мария Цънцарова обяви своето завръщане с нов проект. Това тя направи със стори във фейсбук. В него тя качи видео, на което доста емоционално обяснява, че продължава с интервютата и журналистическата работа.

Припомняме, че тя прекъсна взаимоотношенията си с телевизия bTV след скандал заради начина ѝ на водене.

Кадрите са заснети в университетска зала, а на заден план се вижда дъска и катедра. Доста развълнувано тя благодари за подкрепата на присъстващите:

"В момента, в който беше решено да ме няма, вие ми показвате, че има смисъл да ме има. Най-смислените репортажи, най-силните разследвания, ключови интервюта и въпроси предстоят в "Извън ефир", споделя тя.

Оказва се, че Цънцарова започва преподавателска дейност в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Ето какво официално споделиха оттам:

Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса "Политическа журналистика“. За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси.

Първата лекция предизвика изключителен интерес сред студентите и се превърна в разговор, който надхвърли рамките на стандартното лекционно време.

Вярваме, че "Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти.

Под информацията за новото амплоа продуцентът, който напусна bTV заради несъгласие с политиката в "Преди обед" Георги Тошев написа: "Браво! Силен отбор!"



Още по темата: общо новини по темата: 3545
26.02.2026 »
26.02.2026 »
26.02.2026 »
26.02.2026 »
26.02.2026 »
26.02.2026 »
предишна страница [ 1/591 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тежки битки за морал, власт и оцеляване, зависимости и опасни тай...
10:52 / 26.02.2026
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
12:29 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Баща и син украинци са арестувани в Пловдив
Скок на цените на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: