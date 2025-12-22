ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мария Цънцарова официално: Свалена съм от ефир
След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".
Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".
Plovdiv24.bg припомня, че в последните дни се разрази скандал, след като от трибуната на Народното събрание Ивайло Мирчев обяви, че тя ще бъде уволнена. В петък вечерта пък имаше организират протест от Асоциацията на европейските журналисти в знак на солидарност към Цънцарова.
Гергана Венкова и Росен Цветков ще се редуват следващите две седмици, стана ясно от тази сутрин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 9 мин.
0
преди 22 мин.
0
преди 28 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS