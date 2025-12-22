ИЗПРАТИ НОВИНА
Мария Цънцарова официално: Свалена съм от ефир
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35
©
Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. Това заяви водещата в bTV Мария Цънцарова. Ето и още от нейния пост във фейсбук

След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".

Plovdiv24.bg припомня, че в последните дни се разрази скандал, след като от трибуната на Народното събрание Ивайло Мирчев обяви, че тя ще бъде уволнена. В петък вечерта пък имаше организират протест от Асоциацията на европейските журналисти в знак на солидарност към Цънцарова.

Гергана Венкова и Росен Цветков ще се редуват следващите две седмици, стана ясно от тази сутрин.


не ми допада, винаги е агресивна и заяждаща се, напряга предаването, дори изнервя и госта.
0
 
 
Поне повече няма да слушаме глупостите на Смарфиета !
+1
 
 
Чудесна новина! Хем грозна, хем злобна. Продажно соросоидно нищожество.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Статистика: