Дойде време за разговор за журналистиката. Смятам, че през последните месеци връщаме смисъла на професията, като заявяваме, че не можем повече да я оставяме да бъде употребявана. Говорим на висок глас за стандартите. Това заяви журналистът Мария Цънцарова пред NOVA.
"Изключително важно е журналистиката да се пипа с чисти ръце, тъй като тя е определяща част от обществото. Позицията на журналиста звучи през въпросите. Аз нямам необходимост да заявявам политическа позиция. Ролята на журналиста е да изяснява позициите на своите гости и да ги конфронтира с фактите. Единствената пристрастност трябва да е към зрителя и обществения интерес“, подчерта тя.
Цънцарова допълни, че очакванията към журналистите растат и основният въпрос не е в платформата, а в съдържанието. "Истината е там, където има кой да се бори за нея и да отстоява принципите на професията“, каза още тя. И посочи, че следва модел, вдъхновен от словашкия журналист Михал Ковачич, който беше свален от ефир, след като заяви, че в медията му има цензура. "Той и колегите му се обърнаха към обществото и там този модел проработи – гражданите станаха техни работодатели“, обясни Цънцарова.
От своя страна журналистът Константин Вълков заяви, че понятието за пълна безпристрастност е мит. "Хората често бъркат чистата журналистика с безпристрастност. Зад тази идея понякога се крие дезинформация. Важното е журналистиката да се основава на ценности“, подчерта той.
