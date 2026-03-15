Цънцарова за отстраняването си от bTV: Eдин отговор, който ми се стори правдоподобен, е "уволнена от кочината"
"Благодаря на всички, които ме подкрепиха и ми помогнаха да премина през тези турбулентни времена по най-щадящия начин. Това не е разговор за мен, а за всеки, който обича професията си“, каза тя в интервю за "Дарик Радио"
Тя подчерта ролята на журналистиката в обществото и нуждата от ценене на труда на журналистите: "Поредицата журналисти, които остават без работа, показва, че сме спрели да ценим начините, по които можем да защитим журналистическия труд. Клишето за четвъртата власт трябва да бъде изпълнено отново със смисъл.“
Цънцарова коментира натиска, на който са подложени медиите: "Всеки журналист ежедневно работи под натиск – от медии, политици, обществени фигури. Важното е как реагираме на него и как защитаваме професията си.“
Тя сподели, че вече преживяваното не е личен проблем, а част от системата: "Когато сме изправени пред машина, чийто шеф не се вижда, но публикациите водят до уволнения, това не е проблем само мой. Това е механизъм, който убива смислената журналистика.“
На въпроса дали е уволнена от Делян Пеевски, Цънцарова заяви, че не може да потвърди директно: "От парламентарната трибуна е лесно да се казва каквото искаш, но истината е в фактите.“
Не мога да отговоря на този въпрос, но един отговор, който ми се стори правдоподобен, е "уволнена от кочината“, както каза Виктор Николаев.
Тя категорично отхвърли спекулации за участие в политически листи: "Няма нищо вярно в слуховете, че съм в листите на някоя партия. Винаги съм се стремяла да бъда независима и честна журналистка.“
Цънцарова представи новия си проект - онлайн платформа, която функционира като медия: "Искаме да създадем пространство, което позволява разследвания, отразяване на институции и сигналите на хората. Това ще бъде свободно и независимо място за журналистика.“
Тя подчерта екипа си и визията за работата им: "Част от нас е Васил Христов, международен репортер. Разчитаме на колеги, които вярват в значението на журналистиката и са готови да подкрепят мисията ни. Нашият основен работодател ще бъдат зрителите.“
