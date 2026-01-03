ЗАРЕЖДАНЕ...
|Златимир Йочев: Разделям се със сутрешния блок на bTV
От 5 януари Йочев ще бъде водещ на новия формат "Интервюто на деня“, който ще се излъчва всяка делнична вечер в 19:50 ч., непосредствено след централната емисия на bTV Новините. Освен това той ще поеме и ролята на продуцент и ръководител на "специални телевизионни проекти“ в телевизията.
Водещи на "Тази сутрин“ най-вероятно ще бъдат Росен Цветков и Гергана Венкова.
За промяната съобщи и самият Златимир Йочев с публикация в социалните мрежи.
"Приятели, за много години! От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV. Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието!“, написа той.
"Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в bTV. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на bTV Новините в "Интервюто на деня“, посочва Йочев.
