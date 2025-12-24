Лора Крумова не си замълча за Цънцарова

© Лора Крумова коментира ситуацията с колежката си Мария Цънцарова в bTV.



"Мария Цънцарова работеше под натиск и залагаше себе си всеки ден. Нейната работа в сутрешния блок на bTV беше образцова", коментира журналистката пред БТА.



"Има ситуации, в които не трябва да стоим безучастни и не трябва да се случват подобни събития като с Мария поединично. Ние през годините обръгнахме да бъдат отстрелвани журналисти.



За последните 30 години това до такава степен се е случвало, че вече не се помнят и случаите, в които е станало. Има десетина души, които са много знакови", каза още Лора Крумова.