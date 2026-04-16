Примата на българската естрада Лили Иванова прави неочаквано искрена изповед за семейните травми, които са оформили нейния железен характер и категоричния ѝ отказ да влезе в политическия живот. В книгата на Георги Тошев – "Лили“, певицата разкрива малко известни подробности за своя баща Иван и трудните години в Кубрат.

"Никога няма да ме видите в политиката! След случаите с баща ми, когото нарочиха за фашист, а преди 9 септември за комунист, това остана дълбока травма у мен“, споделя Лили Иванова. Въпреки дистанцията от властта, тя остава отговорен гражданин и гласува на всички избори – включително и на предстоящия вот на 19 април, само дни преди своя 87-и рожден ден, информира Plovdiv24.bg.

Затворът, камионите и решетките в Кубрат

Ранният социализъм нанася тежък удар върху семейството на певицата. Баща ѝ, предприемач по дух, е изпратен в затвора веднага след завръщането си от фронта, защото бил "частник“. Държавата конфискува камионите му, а той се превръща в обезверен шофьор.

Най-яркият спомен на Лили е от 7-годишна възраст, когато майка ѝ я отвежда до мазе с решетки в центъра на Кубрат, за да види баща си. "Бяха го били. Бяха го нарочили за фашист, защото имал симпатии към цар Борис. Преди 9 септември пък го нарочили за комунист. Тези нрави оставиха дълбока травма у мен“, разказва тя.

"Винаги напускам първа“

Тези житейски уроци изграждат у Лили Иванова инстинкт за самосъхранение и независимост. Тя признава, че не обича да обещава и винаги разчита само на себе си. "Когато изчерпя една връзка или ситуация, я прекратявам. Първа напускам!“, категорична е изпълнителката на "Панаири“.

Годините са просто цифра

Въпреки преживяното, Лили Иванова продължава да живее по свои собствени правила. Само след месец, на 24 май 2026 г., тя отново ще покори легендарната зала "Олимпия“ в Париж – поредно доказателство, че за нейния талант и енергия няма прегради.

"Винаги съм успявала да си създам настроение и в най-сложните моменти, защото знам, че с песен е по-леко“, споделя примата, която и днес провокира със стил и несломим дух, точно както в младостта си, когато е била порицавана по градската радиоточка заради яркочервеното си карирано палто.