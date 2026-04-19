Легендарната българска джаз и поп певица Камелия Тодорова заяви в интервю за БНР, че никога не е търсила масова популярност, а мисията ѝ винаги е била свързана с изграждането на вкус и отношение към качествената музика.

"Никога не съм се стремяла да бъда широко популярна. Не пея такива стилове. Аз съм се отказала от това да приобщя всички, но не съм се отказала да възпитавам поколенията. Младите трябва да правят разлика между елементарна и хубава музика“, споделя изпълнителката.

За състоянието на джаз сцената днес

По думите ѝ джаз сцената се е развила значително спрямо началото на нейната кариера, основно заради достъпа до повече информация и международни контакти. Въпреки това тя смята, че ентусиазмът вече не е същият.

"Има доста голямо развитие поради голямото количество информация и контактите, които сегашните музиканти имат, но като че ли ентусиазмът не е същият. А и в момента има голямо настъпление от страна на поп музиката“, казва Тодорова.

Според нея културното развитие в сферата на музикалните изкуства днес е по-ниско в сравнение с миналото, а причините са комплексни – стандартът на живот, образованието и общото отношение към културата.

"Хубавата музика остава“

Певицата подчертава, че продължава да създава и изпълнява музика така, както я усеща, без да прави компромиси.

"Аз живея в моя музикален свят, с моето изкуство и го предлагам така, както аз го чувствам и няма да се откажа.“

Тя отбелязва, че последните ѝ песни не отстъпват по качество на емблематичните "Прошепнати мечти“ и "Откритие“, създадени от Александър Бръзицов.

"Такива хубави неща не умират. Хубавата музика остава“, категорична е Тодорова.

Музикалните влияния

Изпълнителката разкрива, че още от ранно детство е била заобиколена от музика и това е формирало вкуса ѝ.

"Още на 5 години знаех и Луис Армстронг, и Ела Фицджералд. Баща ми ги слушаше много по радиото.“

Сред артистите, които са повлияли на развитието ѝ, тя посочва Елвис Пресли, през Елтън Джон до "Ролинг Стоунс" и "Бийтълс".

Камелия Тодорова съобщи, че подготвя нови композиции, които планира да запише през лятото. Предстоят ѝ и участия с Шуменска филхармония, както и концерти на Bansko Jazz Festival, Аполония, в Пловдив и София.

Турнето ѝ ще бъде насочено основно към българския репертоар и представяне на нови песни.

Изпълнителката признава, че се стреми да стои настрана от политическите и геополитическите сътресения, но остава загрижена за идните поколения.

"Надявам се, че моите внуци ще имат по-друго бъдеще от това, което имаме в настоящето. Но човек не бива никога да забравя откъде произхожда, да е благодарен за храната на масата“, казва тя.