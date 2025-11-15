ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
"Повече от 25 години се борим с плагиатите, но въпреки това песента се изпълняваше, променяше, присвояваше, но сега направо се случва скандалното - появи се нова дисковерсия, генерирана с изкуствен интелект, която вече звучи в европейски дискотеки. Диджей, който няма абсолютно никаква връзка с нас, качи песента под свое име и я продава свободно в: Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Shazam, SoundCloud, без да получи разрешение за ползване. Това не е просто кражба, а заличаване на българската култура", споделя Севдалина. И всичко това им се случва, след като предоставили официалния си лиценз за авторски права.
"Каналът ютуб свали над 2000 видеа, озвучени с нашата песен - документални филми за войната, репортажи, семейни архиви, лични истории. Докога това ще се случва, постоянно се борим с плагиати, но силите ни свършват", ядосани са популярните ни изпълнители.
За 25 години, откакто е създадена "Сине, сине", те постоянно доказват, че песента е българска, посветена на синовете на страната и двамата са единствените автори.
"Преди време ни казваха, че е трудно да се осъдят плагиатите, като България не е в ЕС. А днес като вече сме в съюза, да се примирим ли с кражбите, много боли. Едно българско произведение, родено от душата на народа, днес е присвоявано, изкривявано и продавано от чужди лица, които нямат нито едно право върху него", казва още изпълнителката. Тя дава за пример и че след превода на песента тя е включена в академично издание в САЩ - престижна музикална антология, представяща образци на източноевропейска песенна традиция.
"Там я признават, там я преподават, там я ценят. А в България? В нито един учебник по музика песента не присъства", споделят от дуета.
"Трябва някой да ни помогне в тази борба, защото "Сине, сине" не е само мелодия, тя е българска история, Божи дар и искаме да си я защитим", категорични са Севдалина и Валентин.
Двамата вече са се обърнали към адвокати и се опитват отново да действат чрез "Мюзикаутор". Иначе песента е написана за сина на Севдалина.
"Имам 3 сестри и като бях малка си мечтаех за син. Родих го, както и дъщеря. Но музата ми дойде с момченцето ми Георги. Като го приспивах, сякаш Божията сила ми изпрати текста и мелодията", признава Севдалина Спасова, пише HotArena.
