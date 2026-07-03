Изпълнителката Сузанита привлече вниманието на последователите си в социалните мрежи с публикация, съдържаща равносметка за трудностите, през които е преминала в личен план. В своя пост тя засяга темите за вътрешните битки, справянето с миналото и мотивацията да продължи напред.

През последните няколко години дъщерята на попфолк певеца Орхан Мурад премина през поредица от събития, които станаха публично достояние – борба с наркотична зависимост, семейни проблеми, развод на родителите ѝ и раздяла с бащата на детето ѝ.

"Наздраве за демоните, които ни научиха какво е болка. За нощите, в които не можехме да избягаме от собствените си мисли. За раните, които никой не вижда. И за силата да се усмихваме, въпреки че отвътре сме били на парчета“, пише изпълнителката.

Тя допълва, че стремежът ѝ към промяна е основният фактор, който я мотивира в настоящия момент:

"Няма демон по-силен от човек, който е оцелял след себе си. Наздраве за всички демони, които драскаха по сърцата ни, мислейки си, че ще го пречупят. [...] Още съм тук. С разбито сърце, уморена душа и чаша в ръка. Но още съм тук.“

В текста си Сузанита не уточнява конкретната причина за думите си, свързани с "разбито сърце“, което остави повод за предположения дали става въпрос за актуални събития в личния ѝ живот или за ретроспекция на минали събития. Публикацията завършва с послание към хората, които преминават през сходни трудности: "И тази чаша е за всички, които още водят войната в тишина…"

Сегашната позиция на певицата показва промяна в поведението ѝ в сравнение с първите години от нейната популярност. Сузанита стана известна в публичното пространство с дебютния си хит "Луцифер и Буда“, който беше съпроводен от редица скандали, използвани като успешен пиар инструмент.

В миналото профилите ѝ в социалните мрежи често бяха асоциирани с провокативно съдържание. Сред най-дискутираните случаи в медиите бяха видеоклип, в който тогавашният ѝ партньор шофира по магистрала "Тракия“ със скорост над 200 км/ч, докато тя размахва оръжие в купето на автомобила или

кадри, на които певицата се показва в неадекватно състояние или демонстрира употреба на забранени субстанции.

Тези прояви отпреди няколко години силно разделиха общественото мнение, но същевременно осигуриха на изпълнителката широка популярност в шоубизнеса.

Настоящото обръщение на Сузанита беше посрещнато с одобрение от нейните последователи. Повечето от тях я поздравиха за откритостта и демонстрираната борбеност при преодоляването на зависимостите и личните кризи. Публикацията събра и множество коментари, оценяващи положително актуалната ѝ визия и поведение.