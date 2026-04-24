Светът на шоубизнеса е разтърсен от новината за нов грандиозен годеж. След месеци на спекулации, източник на Page Six потвърди, че поп звездата Хари Стайлс и актрисата от "Батман“ Зоуи Кравиц са официално сгодени. Слуховете бяха подхранени, след като папараци заснеха Кравиц в Лондон с впечатляващ пръстен с голям диамант на ръката.

"Той е напълно влюбен, а Зоуи е на седмото небе от щастие“, споделя близък до двойката, допълвайки, че никой в обкръжението им не е изненадан от бързото развитие на отношенията им.

Хронология на романса: От Рим до Лондон

Връзката между двамата започна през август 2025 г., когато бяха забелязани за първи път да се разхождат хванати за ръце в Рим. Същият месец те бяха уловени от обективите да се целуват в Лондон, което сложи край на съмненията, че става въпрос за мимолетна авантюра.

До януари 2026 г. отношенията им станаха още по-сериозни, като източници твърдят, че Кравиц е наричала музиканта своята "сродна душа“. Въпреки че избягват публичните изяви и не говорят за романса си пред медиите, двамата често биват засичани на разходки, а през март тази година се появиха заедно на афтърпартито на "Saturday Night Live“.

Предишните връзки на звездите

Новият годеж на Зоуи Кравиц идва след раздялата ѝ с актьора Чанинг Тейтъм през 2024 г. Преди това тя бе омъжена за Карл Глусман. Хари Стайлс от своя страна е известен с романтичните си връзки с редица знаменитости, сред които Оливия Уайлд, Кендъл Дженър и Тейлър Суифт. Преди да започне връзката си с Кравиц, той бе свързван с актрисата Тейлър Ръсел и продуцентката Ела Кени.

Според запознати, този път нещата са различни. "Хари нямаше да се ангажира толкова публично, ако нямаше сериозни чувства“, коментират в Холивуд. Феновете вече тръпнат в очакване на подробности около предстоящата сватба на една от най-стилните и популярни двойки в съвременната поп култура.