Актьорът Павел Иванов, който спечели сърцата на публиката с превъплъщението си в образа на легендата Георги Аспарухов на големия екран, демонстрира завидна физическа форма. Екранният "Гунди“ сподели кадри в социалните мрежи, с които показа резултатите от строгия си тренировъчен режим и дисциплина.

"Тази година козунаците само ги помирисвам…“, написа шеговито Павката в личния си профил в Инстаграм, придружавайки думите си със снимка на ясно изразените си коремни мускули. Постът му предизвика вълна от реакции, включително и от режисьора на филма "Гунди – легенда за любовта“ Димитър Димитров, който се включи с коментар за празничната трапеза, видя Plovdiv24.bg.

Павел Иванов все по-често влиза в ролята на фитнес инструктор за своите последователи, като показва тренировки на открито и дава ценни насоки за правилно изпълнение на упражненията. Актьорът споделя, че за поддържането на такава форма са нужни около 80 минути интензивно натоварване, включващо упражнения за гръб, бицепс и кардио совалки.