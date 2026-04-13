Популярната българска журналистка и телевизионна водеща Добрина Чешмеджиева, която е основното лице на предаването "Референдум“ по БНТ, празнува днес. Тя има богата професионална биография, започнала преди три десетилетия. Доби е родена на 13 април 1973 г. в Смолян, но детските и юношеските ѝ години са тясно свързани с Пловдив.

Журналистката израства под тепетата, след което продължава образованието си в престижната Национална гимназия за древни езици и култури в София, информира Plovdiv24.bg. Чешмеджиева притежава две висши образования от Софийския университет – по специалностите "Дефектология“ и "Журналистика“.

Професионалният ѝ път в телевизията започва през 1996 г. като международен редактор в новините на Ефир 2. С годините тя натрупва солиден опит като водещ и редактор в сутрешния блок на БНТ, утвърждавайки се по-късно като новинар и продуцент. Днес тя е едно от най-авторитетните имена в обществената телевизия, където ръководи политическото дискусионно предаване "Референдум“.