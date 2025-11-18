ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код за опасно време във вторник
Днес ще бъде облачно. Дъжд ще вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната. Дневните температури около 14 ч. ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, за София – около 15°.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.
