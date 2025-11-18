ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Жълт код за опасно време във вторник
Автор: ИА Фокус 07:50Коментари (0)184
© НИМХ
Жълт код за значителни валежи и силен вятър в няколко области от страната, сочи прогнозата на НИМХ.

Днес ще бъде облачно. Дъжд ще вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната. Дневните температури около 14 ч. ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, за София – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.


Още по темата: общо новини по темата: 73
17.11.2025 »
17.11.2025 »
17.11.2025 »
17.11.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
100 лева днес имат покупателна стойност от 60 лева отпреди пет го...
22:27 / 17.11.2025
Нинова избухна, заговори за корупция и милиарди левове
21:18 / 17.11.2025
Извънредно: Драматична ситуация на АМ "Тракия", МВР отбива всички...
21:23 / 17.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
19:59 / 17.11.2025
Аномалия връхлита страната ни тези дни
19:47 / 17.11.2025
Ученичката от Пловдив Елиф Шакир се включи в "Стани богат"
18:50 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: